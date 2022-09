Eesti rahvuskoondis säilitas enduro kuuepäevasõidul oma positsiooni

Eesti rahvuskoondise liikmetest oli kolmapäeval kiireim Veiko Rääts (E1, KTM). Tema ja Priit Biene (E2, Husqvarna) vahel käib juba teist päeva väga tihe konkurents. Kui eile võitis Priit Veikot viie katse kokkuvõttes ühe sekundiga, siis täna oli Veiko Priidust 2,6 sekundit kiirem. Sõitjad tunnistavad ka ise, et tiimisisene konkurents lisab asjale vürtsi ja sunnib rohkem pingutama.

Päeva kokkuvõttes oli Rääts 103. ja Biene 105. Teineteisele väga lähedal on ka kaks ülejäänud Eesti koondislast, uustulnuk Hendrik Talviku (E2, KTM) ja Jüri Triisa (E3, KTM). Päeva üldarvestuses oli Talviku 122. ja Triisa 124. Ajaliselt oli nende vahe vaid 4,5 sekundit.

Uustulnuk Talviku oleks kolmapäeval äärepealt välja sõitnud eestlastest kiireima aja viiendal krossikatsel, kuid paar kurvi enne finišit pani ta korraks külje maha. See näitas, et kõik on võimalik ja andis motivatsiooni ülejäänud päevadeks rohkem pingutada.

Kolmapäeva võitis rahvusmeeskondadest taas Ühendkuningriik Itaalia ja Hispaania ees. Ühendkuningriik juhib ka pärast kolme päeva. Eesti säilitas 16. koha. Individuaalselt võitis kolmapäeval itaallane Andrea Verona.

