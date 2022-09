Rannavolle U-18 EM-il esindavad Eestit Täht – Juus ja Kandimaa - Vares

Kvalifikatsioon peetakse kolmapäeval, mõlemad Eesti paarid alustavad neljapäeval põhiturniirilt.

Eesti noormehed mängivad G-alagrupis koos Horvaatia, Rootsi ja Norra paaridega. Neljapäeval kell 15.30 minnakse avamängus vastamisi horvaatide Tin Devaldi – Lovro Šitumiga. Ka alagrupi teine mäng peetakse neljapäeval, kus vastaseks Norra paar Even Stray Aas – Tobias Pedersen. Selle mängu aeg pole veel selgunud. Reedel mängitakse kolmas alagrupikohtumine rootslaste Jacob Höltingu – Erik Aski vastu. Alagrupist pääseb edasi kolm paremat, vahendab volley.ee.

Kandimaa ja Vares mängivad D-alagrupis koos Norra, Poola ja Soome paaridega. Neljapäeval kell 10.45 kohtutakse esimeses mängus soomlannade Ester Hirvoneni – Peppiina Mäenpääga. Kell 17.10 minnakse vastamisi Norra paariga Julia Mol Tennoy – Sofia Mol. Kolmas mäng peetakse reedel Poola duoga julia Radelczuk – Julia Czurylo.

Kaks ja pool suve koos mänginud Tristan Tähte ja Mati Juusi juhendab treenerina Rando Ringmets, kelle sõnul ootab ta neilt EM-il oma oskuste realiseerimist. "Mati põlveprobleemide tõttu oleme sel suvel turniiridega rahulikumalt võtnud ja rohkem treeninud. Aga äsja EEVZA meistrivõistlustel mängides said poisid hõbeda ja kui nende blokk-kaitse tööle hakkas, oli päris ilus esitus ka kaotatud finaalis. See lubab eeldada ka EM-il häid mänge," ütles Ringmets.

"Osadest osalevatest paaridest ei tea suurt midagi, aga paljud on juba mõnda aega rannavolle turniiridel tiirelnud ja ka tegusid teinud. Eks me võtame mäng korraga, aga kui poistel lõvi pilk silmadesse tuleb, on nad oma väga hea esitusega võimelised kõiki võitma."

Lill Kandimaa ja Carmel Varese treeneriks on Jaanika Jakobson. Treeningutega alusati juuni alguses, ent vahepeal oli saalikoondiste tõttu paus. "Alates juulist oleme nüüd kaks kuud saanud treenida ja seis on okei. Tüdrukud on terved püsinud. Nende jaoks on see esimene sellisel tasemel võistlus. Oleme Eestis küll naiste karikasarjas mänginud, ent EM-il on tase kindlasti kõrgem. Eesmärgina tahaks alagrupist igal juhul edasi saada, siis saaks veel tugevate vastastega mänge, mis on arenguks ülioluline," sõnas Jakobson, kes peab oma hoolealuste üheks plussiks head koostööd.

"Võistkonnana toimivad nad hästi ja on läbi suve hästi kokku kasvanud. EM-ile saamine oli neile pingutamist väärt eesmärk ja nad nägid selle nimel vaeva. Eesti meistrivõistlustel kaotasime veerandfinaalis hilisematele võitjatele, aga mängupilt oli hea ja loodan, et see kandub ka siia edasi. Ootan, et väljakul tehtaks seda, mida osatakse ja sellest tasemest allapoole ei langeks," lisas treener.