Tallinna Kalev/Audentesega liitub Audentese spordiklubi kasvandik

Tallinna Kalev/Audentes korvpallimeeskonnas hakkab eeloleval hooajal mängima Audentese spordiklubi oma kasvandik, noortekoondiste liige, 18-aastane Karl Gustav Jurtšenko.

Ääremängija positsioonil tegutsev 202 cm pikkune Jurtšenko on kahel viimasel suvel kuulunud Eesti U-18 koondisesse, kes osales FIBA European Challengersi ja Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiril.

U-16 vanuseklassis käis ta testimisel Itaalias, Serie A2 klubi Casale Monferrato Novipiu juures, ent pikemaks koostööks itaallastega ei läinud.

Jurtšenko on treeninud Audentese spordiklubis alates 2015. aastast, Rauno Pehka ja Tair Tenno käe all. Eesti meistriks on ta tulnud U-18 ja U-14 vanuseklassis.

Eesti meistriliigas ja PAF Eesti-Läti korvpalliliigas varasemalt Jurtšenko mänginud ei ole.