Henn: terviklikult väga tugev mäng meie poolt

Eesti jalgpalli Premium liiga 26. vooru kohtumises alistas Tallinna FC Flora 2:0 Nõmme Kalju. Flora peatreeneri Jürgen Henni sõnul pole tal treenerina tihti sellist tunnet, kus mäng on praktiliselt perfektselt mängitud.

"Ma arvan, et treenerina tihti sellist tunnet ei ole, kus mäng on praktiliselt perfektselt mängitud. Arvan, et peaaegu 90 minuti jooksul terviklikult väga tugev mäng meie poolt," ütles Jürgen Henn.

"Mängida on veel piisavalt. Oluline on neid punkte võtta. Parem on olla ees kui taga," lisas Henn.

Kalju peatreeneri Eddie Cardoso sõnul kiirustasid nad oma otsustega ning lõid igalt poolt väravale peale, kust vähegi võimalus oli, kuid see pole alati kõige targem käitumine.

"On väga raske mängida Flora vastu igas olukorras. Hetkel nad surusid, aga meie mäng ei sujunud. Kiirustasime oma otsustega ega suutnud külma pead säilitada. Proovisime kohe peale lüüa kui võimalus oli. See ei ole alati parim lahendus. Vahepeal peab paremat võimalust ootama," ütles Nõmme Kalju peatreener Eddie Cardoso.

Cardoso lisas, et nad lähevad järgmisele mängule täiega peale ning loodavad sealt kolm punkti võtta.

"Pidime teist poolaega tugevalt alustama, mitte uinuma. Kaotasime keskendumise ja meie kaitseliinis tekkisid augud, mida ei tohiks juhtuda ja nad skoorisid. Igal juhul on iga mäng keeruline ja lähme ka järgmisele mängule täiega peale, et kolm punkti saada. Täna mängisime tugeva meeskonna vastu ja ei õnnestunud võita," lisas Cardoso.

Mängu parima auhinna võitnud Henrik Ojamaa sõnul õnnestus neil mänguplaan väga hästi.

"Esitus oli väga hea. Kaitses mängisime väga kindlalt. Ise lõime palju võimalusi ja paremal päeval oleks löönud ka rohkem väravaid. Treenerite tiim oli meid väga hästi ette valmistanud. Mänguplaan õnnestus väga hästi," ütles Ojamaa.

"Ma ei ole tuntud oma peaga mängu poolest, aga tuli väga hea pall sinna ja suutsin sealt väravapoole palli suunata," lisas Ojamaa.