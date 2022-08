USA investeerimisfirma ostis rohkem kui miljardi euro eest Serie A klubi

RedBird on Ameerika Ühendriikide vaadatuima piirkondliku spordivõrgustiku Yankees Entertainment Sports Networki kaasomanik.

Kokkuleppe raames saab pesapallimeeskonna New York Yankeesi omanik Yankee Global Enterprises Milani klubis vähemusosaluse.

RedBirdi asutaja Gerry Cardinale ütles, et investeerimisfirma partnerlus New York Yankeesiga aitab neil "laiendada fännide ulatust ja ärivõimalusi kogu maailmas".

Ta lisas: "Meie nägemus Milanist on selge: toetame oma andekaid mängijaid, treenereid ja personali, et nad suudaksid väljakul edu saavutada ja võimaldame meie fännidel selle ajaloolise klubi erakordsetest kogemustest osa saada."

"Püüame kasutada oma ülemaailmset spordi- ja meediavõrgustikku, analüütilisi teadmisi, spordistaadioni arendustegevuse tulemusi ja külalislahkust, et saavutada üks eesmärk - säilitada Milani koht Euroopa ja maailma jalgpalli tipus."

Kui juunis AC Milani tehingus kokku lepiti, kinnitati, et Elliott Advisors, kes võttis klubi neli aastat tagasi Hiina ärimehelt Li Yonghongilt üle, säilitab vähemusosaluse ja kohad juhatuses.