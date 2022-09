Eesti kohtunikebrigaad teenindab naiste MM-valikmängu

Eesti kohtunikebrigaad eesotsas Triinu Vaheriga on peagi ametis naiste jalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniiril, kui teenindatakse Poolas toimuvat kohtumist. Jagnar Jakobson oli möödunud nädalal õigusemõistja UEFA saalijalgpalli Meistrite liigas.

Triinu Vaheri brigaad astub väljakule teisipäeval, 6. septembril, kui vastamisi lähevad Poola ja Kosovo koondised. Oma alagrupis on Poola 14 punktiga kolmas, Kosovo paigutub nelja punktiga kuue koondise konkurentsis eelviimasele reale. Vaherit abistavad äärtel abikohtunikud Anni Koppel ja Helen Käosaar, neljanda kohtunikuna on ametis Reelika Turi. Eesti kohtunike tegevust hindab Snježana Fočić (Horvaatia). Poolas Lublini Arenal kõlab avavile Eesti aja järgi kell 19.30.

Samas võistlussarjas ja samas alagrupis on 2. septembri mängupäeval ametis ka Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) distsiplinaarkomisjoni liige Kadri Jägel, kes täidab delegaadi ülesandeid Belgia ja Norra vahelises kohtumises. Leuvenis Den Dreefi staadionil algab mäng kell 21.30. Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.

Jagnar Jakobson oli möödunud nädalal ametis UEFA saalijalgpalli Meistrite liigas, kus ta teenindas viit E-alagrupi kohtumist. Kreekas Ateenas toimunud eelturniiril oli Jakobson ühel korral esimene kohtunik, kahel korral teine kohtunik ning kahel korral ka kolmanda kohtuniku rollis. E-alagrupi turniir kujunes väga põnevaks – kuigi nii Gliwice Piast (Poola) kui Doukas (Kreeka) said kirja seitse punkti ning omavahel lepiti 2:2 viiki (sellel kohtumisel kuulus õigusemõistjate brigaadi ka Jakobson), pääses väravate vahe tõttu edasi Poola meeskond.