Chelsea tugevdas kaitseliini 81 miljoni euro eest

21-aastane Prantsusmaa koondislane Fofana liitus Leicesteriga Prantsusmaa meeskonnast Saint-Etienne'ist 2020. aastal ja on pärast seda mänginud 37 Premier League'i kohtumist.

"Kaks viimast päeva on olnud minu jaoks väga tähtsad ja ma olen väga õnnelik," sõnas Fofana.

"Tegin täna hommikul meeskonnaga trenni ja see on minu jaoks unistus. Olen väga põnevil, et saan hakata mängima fännide ja klubi heaks," lisas Fofana.

"Ma olen siin, et võita trofeesid – Meistrite liiga, Premier League, FA Cup, Carabao Cup.Tulin siia võitma ja klubi on loodud karikate võitmiseks, nii et ma olen siin, et seda saavutada," kommenteeris Fofana.

Isegi lisatasude korral ei ületa 21-aastase mängija tehing 80 miljonit naela (umbes 92 miljonit eurot), mille Manchester United maksis Leicesterile Harry Maguire'i eest 2019. aastal, mis on kaitsjate maailmarekord.

Chelsea esimees Todd Boehly ütles: "Wesley on väga paljulubav kaitsja, kes on juba noorena oma kvaliteeti Premier League'is tõestanud. Meil ​​on hea meel, et suutsime tuua Chelseasse ühe Euroopa põnevaima talendi."

"Kahju on temast ilma jääda, kuid soovin Wesley Fofanale edu," postitas endine Leicesteri ründaja Gary Lineker sotsiaalmeediasse.

"Iga mängija tahab mängida jalgpalli Meistrite liigas, nii et see on mõistetav," lisas Lineker.