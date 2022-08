Pajur sõlmis kaheaastase lepingu Saksamaa meeskonnaga

Bora-Hansgrohe loodab selle koostööga vähendada lõhet juunioride ja World Touri meeskonna vahel ehk teisisõnu loodetakse, et nii ei peaks kuni 19-aastased ratturid astuma liiga suurt sammu profimaailmas ja saaksid esmalt jalad paremini alla kuni 23-aastaste ratturite seltskonnas.

"Team Auto Ederil ja Bora-Hansgrohel on kogemus olemas, kuidas ratturid otse järelkasvumeeskonnast Word Touri üle tulid ja see katse läks kindlasti korda, kuid peame mõistma, et mitte iga noor ei ole valmis seda sammu astuma," selgitas Bora-Hansgrohe meeskonnajuht Ralph Denk. "Paljud juuniorid peavad näiteks alles kooliteed lõpetama. Kuna meil omal U-23 tiimi pole, siis see tähendas lünka meie süsteemis, mispärast sõlmisimegi partnerlepingud Lotto Kern-Hausi ja Tirol KTM Cycling Development Teamiga. Edaspidi saavad meie juuniorid teha vahemaandumise seal koos tugeva rahvusvahelise võistluskalendriga. Seal on neil rohkem aega areneda ja seejärel on neil võimalus uuesti meiega liituda."

Esimesed kaks sõitjat, kes Lotto Kern-Hausi meeskonnaga liituvad, on Romet Pajur ja valitsev Euroopa temposõidu meister Mathieu Kockelmann.