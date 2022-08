OTSEBLOGI | Kas Kontaveit lõpetab Williamsi karjääri?

KONTAVEIT - WILLIAMS:

Väga hea tõrje Williamsilt, Kontaveit ei saa enam palli mängu. Murdepall Williamsile

Nüüd üks pikem punkt ja selle võidab Williams, kui Kontaveit lööb võrku. Mäng jälle tasa

Võimas serv, Kontaveit ründab kohe Williamsi tõrjet ja saab kirja äralöögi. Edu eestlannale

Williamsil on nüüd õnne, kui pall kukub võrgutrossist eestlanna väljakupoolele. Mäng tasa

Statistika näitab, et keskmiselt on üks punkt 2,7 lööki

Williams lööb auti, 40:30

Williams lööb auti, 30:30

Kontaveidi teine serv riivab võrku ja eestlanna saab uue teise servi, kahjuks läheb see võrku ehk topeltviga ja 15:30

Kontaveit tuleb hästi võrku ja viigistab äralöögiga seisu, 15:15

Kontaveit lööb napilt auti, 0:15

*

3:3 Williams võidab enda pallingugeimi

Nüüd saab Kontaveit täpse tõrje ja lõpetab lõpuks punkti äralöögiga. 40:30 Williamsile

Williams teeb topeltvea, juhib 40:15

Williams tuleb lühikesele tõrjele vastu ja lõpetab kindlalt punkti, juhib 40:0

Äralöök Williamsilt, ameeriklanna juhib 30:0

Williams alustab enda servigeimi ässaga

*

3:2 Kontaveit hoiab kindlalt servi

Kontaveit asub 40:15 juhtima

Kontaveit lööb võrku, 30:15

Williams eksib tõrjel, 30:0

Williams lööb pikalt auti, 15:0

*

2:2 Williams päästab samuti murdepalli ja võidab enda pallingugeimi

Kontaveit lööb auti, edu Williamsil

Williams päästab selle võimsa serviga, mäng tasa

Nüüd aga teenib Kontaveit suurepärase tõrjega murdepalli

Kontaveidi tõrje läheb võrku, 30:30

Williams hakkab võrku tulema, aga lajatab palli võrgu keskele. 30:15 eestlannale

Williams servib ässa, 15:15

Kontaveit on tõrjel pisut raskustes, aga lööb siis ilusti võrku tulnud Williamsist mööda. 15:0 eestlannale

*

2:1 Kontaveit päästab kaks murdepalli ja hoiab servi

Nüüd veidi pikem pallivahetus, mille lõpetab Williamsi eksimus. Edu Kontaveidil

Teise päästab Kontaveit ässaga, mäng tasa

Esimese päästab Kontaveit serviga, 30:40

Väga hea tõrje Williamsilt, Kontaveit ei saa enam palli mängu ja ameeriklannal on kaks murdepalli. 15:40

Kontaveidi eestkäsi läheb võrku, 15:30

Williamsi tilkpall ebaõnnestub, pall ei jõua üle võrgu. 15:15

Kontaveit teeb topeltvea, 0:15

*

1:1 Williams võidab kindlalt enda pallingugeimi

Äralöök Williamsilt, ameeriklanna juhib 40:15

Taas väga hea serv Williamsilt, ameeriklanna läheb 30:15 ette

Nüüd aga hea ja täpne serv Williamsilt, 15:15

Williams lööb auti, Kontaveit juhib 15:0

*

1:0 Kontaveit ei loovuta enda pallingul punktigi

Nüüd saab Williams palli mängu, aga punkt väga pikk ei ole, kuna ameeriklanna lööb võrku. 40:0

Taas hea serv, Williamsi tõrje läheb auti. 30:0

Kontaveit alustab hea serviga, Williamsi tõrje läheb võrku. 15:0

*

Soojendus on nüüd lõppenud ja läheb mänguks, pöidlad pihku!

Melu on nii suur, et pukikohtunik pidi mängijatega rääkimiseks suisa karjuma. Igatahes, nüüd algab soojendus.

Loosi võidab Kontaveit, kes valib servi, kui nüüd õigesti kuulda oli.

Mängijad on nüüd väljakul!

Enne mängu:

USA lahtiste kuuekordne võitja Williams sai avaringis 6:3, 6:3 jagu Montenegro mängijast Danka Kovinicist (WTA 80.). Williamsile oli see alles hooaja viies mäng ja teine võit.

Augusti alguses andis peagi 41-aastaseks saav Williams moeajakirjas Vogue avaldatud kirjatükis mõista, et kodune slämmiturniir jääb tema karjääri viimaseks turniiriks. "Ütlen teile selle artikliga, et kasvan tennisest välja, asjadeni, mis on mulle tähtsamad. Mõned aastad tagasi lõin oma firma ja veidi pärast seda perekonna. Tahan seda peret kasvatada," avaldas Williams.

Pärast avaringi polnud Williamsis siiski veel valmis tunnistama, et see kindlasti jääb tema viimaseks turniiriks. "Olen sellel teemal üsna ebamäärane olnud, kas pole? Ma arvan, et jäängi ebamääraseks, sest kunagi ei või teada," ütles ta pressikonverentsil.

Kontaveit, kes on tänavusel turniiril 2. asetatud, oli avaringis 6:3, 6:0 parem rumeenlanna Jaqueline Cristianist (WTA 77.).

26-aastane Kontaveit pole kunagi varem Williamsiga mänginud, küll aga on eestlanna neljal korral olnud vastamisi tema vanema õe Venus Williamsiga, kellest ta viimasel kahel korral ka jagu sai.

"Olen väga elevil! Lootsin, et ta võidab, ma ei ole kunagi varem tema vastu mänginud. See on viimane võimalus! Parem hilja kui mitte kunagi," naeris Kontaveit avaringi järel pressikonverentsil. "Usun, et atmosfäär saab olema suurepärane ja ootan seda väga. See on üks vähestest mängudest, kus mul ei ole mingit survet peal: saan seda lihtsalt nautida ja mängida nii hästi kui võimalik. Võitlen iga punkti pärast ja naudin atmosfääri, mängimist kõigi aegade parima vastu. See on hiilgav võimalus," lisas maailma teine reket.

"Ta lööb väga tugevalt ja on võimeline palli igasse väljaku nurka saatma, pean selleks valmis olema. Pean mängima järjekindlalt, tugevalt võitlema ja nii sellele mängule lähenengi," iseloomustas Kontaveit Williamsi mängu. "See on unikaalne võimalus, ma ei usu, et mul on võimalik midagi sellist veel kunagi kogeda. Mul on hea meel, et saan tema vastu sellel väljakul mängida!"

Kontaveidi parim tulemus USA lahtistel on kaheksandikfinaal, nii kaugele jõudis ta 2015. ja 2020. aastal. Mullu jõudis ta kolmandasse ringi, kus pidi tunnistama praeguse esireketi Iga Swiateki paremust. Williams on USA lahtised kuuel korral võitnud, viimati 2014. aastal. Eelmisel aastal Williams vigastuse tõttu New Yorgis ei mänginud.

Enda pika karjääri jooksul on Williams slämmiturniiride teises ringis saanud 74 võitu ja vaid kaks kaotust – 1998. aasta Austraalia lahtistel kaotas ta enda vanemale õele Venusele ja 2014. aasta Prantsusmaa lahtistel Garbine Muguruzale. Maailma teise reketiga on Williams mänginud 62 korral ja võitnud neist 47 matši, seejuures viimasest 24 korrast on ta võitnud 22. Viimati kaotas Williams maailma teisele reketile 2013. aastal, kui jäi Cincinnatis alla Viktoria Azarenkale.