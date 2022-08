Peep Pahv lahkub Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhi kohalt

16 aastat Eesti suuremaid sporditoimetusi juhtinud Pahv jätkab Ekspress Meedia erikorrespondendina, sest sügisest ootab teda kui Keila Korvpallikooli peatreenerit ees debüüthooaeg profitasemel Eesti-Läti liigas.

"Kui oled olnud 29 aastat ajakirjanduses, neist viimased 16 aastat juhtinud kahte Eesti suurimat sporditoimetust, siis korraga sellest lahti lasta tekitab kummalise tunde," kommenteeris Pahv Delfi vahendusel.

"Aga elu pakub mõnikord võimalusi, milledest loobumine oleks narr. Loobuda seepärast, et ei julge mugavaks saanud rutiinist välja astuda – et siis kunagi vanamehena heietada, et küll ma oleks teinud… Ei, see oleks selgrootu ja tontlik."

"Seega tuleb teha. Seda enam, et ka treeneri teed on tänaseks astutud juba pikki aastaid ning unistust – oma meeskonnaga kuhugi jõuda – kogu selle aja kuklas tiksuva mõttena endas kantud."

"Aga tean, et pärast kõiki neid aastaid ei suuda ja tahagi ma ennast ajakirjandusest lahti haakida," jätkas Pahv. "Seepärast on mul hea meel, et Urmo pakkus võimaluse, et võiksin jätkata Ekspress Meedias nii-öelda oma rubriikide ja lugudega. Olen pikki aastaid teinud kahte tööd ja tean, et ühelt asjalt teisele lülitumine aitab hoida pea puhtana."

Alates 8. septembrist asub Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetust juhtima Gunnar Leheste, kes on samas toimetuses töötanud reporterina 2011. aastast.