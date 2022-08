Flora näitas oma võimu ning lõi Kaljule kaks vastuseta väravat

Eesti jalgpalli Premium liiga 26. vooru kohtumises alistas Tallinna FC Flora kodustaadionil 2:0 Nõmme Kalju ning suurendas üldtabelis edu konkurentide ees.

Esimesel poolajal kumbki meeskond väravat lüüa ei suutnud. Teisel poolajal teenis Flora karistuslöögi. Konstantin Vassiljev toimetas palli kasti, millele sai pea vahele Henrik Ojama, kes lõi palli meisterlikult väravasse. Kalju väravavaht Marko Meerits sai küll näpud vahele, kuid ei suutnud lööki tõrjuda.

Teisel poolajal oli Floral veel üks suurepärane võimalus eduseisu suurendada, kui Ojamaa tsenderdusele sai jala vahele Rauno Alliku, kuid löök tabas latti.

63. minutil lõi Flora ikkagi ka teise värava, kui täpne oli Martin Miller. Kristo Hussar tsenderdas palli kasti ning Miller oli sinna täiesti üksi jäänud.

Flora jätkab üldtabelis liidrina ning neil on kogutud 72 punkti. Levadia jääb neist seitsme punkti kaugusele ja on kindlalt teisel kohal. Kalju hoiab kolmandat positsiooni 51 punktiga. Paide Linnameeskond on neljandal kohal, jäädes Kaljust maha seitsme punktiga.

Enne mängu:

Flora on mänginud koduse Premium liiga ühe tugevaima konkurendi Kalju üle juba seitsmes liigamängus järjest. Kalju alistas Flora viimati sügisel kolm aastat tagasi ja sellest ajast alates on ainult korra suudetud nendega viigistada.

Liigatabelis hoiab Flora 25 mängust kogutud 69 punktiga kindlalt liidrikohta ja peab muretsema üksnes Tallinna FCI Levadia (64) edenemise pärast.

Kalju on 51 punktiga kolmandal positsioonil ja neist kaheksa silma kaugusele jääb Paide Linnameeskond, kel on ka üks kohtumine varuks. Ehk Florast jääb Kalju edasist arvestades juba liialt kaugele.