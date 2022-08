Eesti golfikoondis asub võistlustulle meeskondlikul MM-il

Eesti meeskond sõitis Pariisi koosseisus Mattias Varjun (mängiv kapten), Markus Varjun, Kevin Christopher Jegers (kõik Niitvälja Golfiklubi), treenerina on turniiril Mark Suursalu. Võistlusväljakuteks on Le Golf National ja Golf de Saint-Nom-la-Breteche. Esimene neist on vahest Eesti golfisõbra jaoks veidi tuttavam, kuna alles hiljuti võõrustas sama väljak Ryder Cupi ning juba varsti peetakse Pariisi olümpiamängude golfiturniir samas kohas. Tulemusi on võimalik jälgida siit.

Eesti meeskond mängib kolmapäeval Le Golf Nationali väljakul ning meie tii-ajad Eesti aja järgi on: Kevin Christopher Jegers (10.06), Markus Varjun (10.17) ja Mattias Varjun (10.28). Eestlaste mängupartnerid on kolmapäeval Tšiili ja Ungari mängijad.

Eisenhoweri nimelise karika võitja selgub pärast neljapäevalist turniiri, kus igal päeval läheb tiimi arvestusse kaks parimat tulemust. Tiitlit asub kaitsma Taani meeskond.

Eesti meeskond on seni osalenud kümnel korral ning parimaks saavutuseks on 39. koht, mis saadi Iirimaal 2018. aasta MM-il. Tol korral kuulusid tiimi Carl Hellat, Joonas Turba ja Kevin Christopher Jegers ning treeneriks oli Paul Põhi.

2023. aasta maailmameistrivõistlused peetakse vaid ühel väljakul ning peale pääseb vaid 36 riiki. Võistlus toimub aasta lõpus Dubais, Greg Normani disainitud Jumeirah Golfi Fire Course'il.

Edaspidi hakkab võistlus toimuma paaritutel aastaarvudel ehk iga kahe aasta tagant ning IGF koosolekul otsustati ka kahe järgmise MM-i toimumiskoht. 2025. aastal võõrustab maailma parimaid Singapur ja 2027. aastal Maroko.