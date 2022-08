Brasiillasest ääreründaja on lähedal Premier League'i naasmisele

Brasiiliast pärit ääreründaja Willian on lähedal Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse naasmisele, kuna on lähedal lepingu sõlmimisele Fulhamiga.

Varasemalt Londoni Arsenalis ja Chelseas mänginud Williani koduklubiks on Brasiilia kõrgliigaklubi Corinthians. 34-aastase mängumehe leping Brasiilia klubiga aga tühistati, kuna ta väitis, et tema ja ta pere said sotsiaalmeedias tapmisähvardusi.

Fulhamiga on kokku lepitud arstlik läbivaatus ja vajadusel saab tehingu lõpule viia pärast üleminekuakna sulgemist, arvestades Williani lepingustaatust.

Willian võitis Chelseaga oma seitsmeaastase perioodi jooksul viis karikat, sealhulgas kaks Premier League'i tiitlit, enne kui sõlmis Arsenaliga 2020. aastal kolmeaastase lepingu.

Tema leping Arsenaliga lõpetati aasta pärast klubisse tulekut, kuna tema mäng ei vastanud klubi ootustele ja ta kolis kodumaale, hakates esindama Corinthiansi klubi.

Willian oli Brasiilia koondise põhimängija pärast debüüti 2011. aastal, kuid viimati mängis ta oma kodumaa eest 2019. aastal.