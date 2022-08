Honda sõlmis lepingu 2020. aasta MotoGP maailmameistriga

Järgmisel hooajal sõidavad Repsol Honda ridades kuuekordne MotoGP maailmameister Marc Marquez ja üle-eelmise hooaja tšempion Joan Mir. Nimelt lahkub Suzuki meeskond selle hooaja lõpus MotoGP sarjast ning nende praegused sõitjad Mir ja Alex Rins on uue koha otsinguil.

Rins sõlmis juba varasemalt lepingu LCR Honda tiimiga ning selge on ka nüüd Miri tulevik.

"Mul on väga hea meel ametlikult teatada, et liitun järgmisel aastal Repsol Honda tiimiga. Aitäh HRC-le, et mind usaldasite ja andsite mulle võimaluse kaitsta neid ajaloolisi värve, mis on täis ajalugu ja maailmameistritiitleid. Kasutame ära kogu minu aastate jooksul MotoGP-s Suzukiga kogunenud kogemusi, et panustada projekti nii palju kui võimalik ja võidelda koos taas maailmameistriks saamise nimel," sõnas Mir.

Käimasolev hooaeg jätkub San Marinos 4. septembril.