Viimsist sirgunud noor teeb kasvatajaklubi ridades meistriliiga debüüdi

Viimsi klubi omakasvandik, kes möödunud hooaja veetis Audentese Spordigümnaasiumi meeskonnas, kogus esiliiga 19 mängus mänguaega keskmiselt pea 22 minutit, millega viskas 3,84 punkti ja võttis 2,74 lauapalli.

"Valisin Viimsi järgmiseks hooajaks, sest näen võimalust astuda järgmine samm oma karjääris ülespoole. Selle valikuga tekib mul ühtlasi võimalus esindada taas enda koduklubi ning mängida Viimsi publiku ees," ütles Arop.

Peatreener Valdo Lips ootab noorelt mängijalt eelkõige kohanemist kõrgema tasemega. "Olles erinevatel aastatel Birki treeninud ning teades tema ambitsiooni, tahet ja töökust, ei ole Birki jõudmine Eesti-Läti liiga võistkonna liikmeks üllatus. Selge on see, et Birkil saab eesolev hooaeg olema eelkõige kõrgemal tasemel protsessiga kohanemise ja õppimise aasta. Usun, et Birk kasutab seda võimalust maksimaalselt ära, et teha nii füüsiliselt kui mentaalselt samm edasi," sõnas Lips.