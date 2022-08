TÄNA OTSEBLOGI | Kanepi läheb USA lahtistel vastamisi maailma 71. reketiga

Kohtumine peetakse 14. väljaku esimese mänguna, mis algab Eesti aja järgi kell 18.

Enne mängu:

37-aastane Kanepi ja temast kümme aastat noorem Martincova on omavahel varem korra mänginud, kui 2019. aasta Moskva turniiri kvalifikatsiooni otsustavas matšis jäi eestlanna peale 6:2, 6:3.

Viimasest viiest mängust on Kanepil kirjas kaks võitu ja kolm kaotust, Martincoval aga kolm võitu ja kaks kaotust. Cincinnati turniiril oli tšehhitar vastamisi Eesti esireketi Anett Kontaveidiga, kellele ta kolmes setis kaotas.

Kanepi alustas tänavust USA turneed Washingtonis, kus jõudis finaali. Kõrgeima kategooria turniiridel Torontos ja Cincinnatis ei õnnestunud tal aga võitu kirja saada. Martincova mängis enne USA lahtisi Põhja-Ameerikas neljal turniiril: Washingtonis jõudis ta teise ringi, Torontos pääses kvalifikatsioonist põhiturniirile, kus kaotas avaringis, Cincinnatis läbis samuti edukalt valikvõistlused, kuid kaotas siis teises ringis Kontaveidile ning eelmisel nädalal mängis ta Granbys, kus langes konkurentsist välja teises ringis.

15. korda USA lahtiste põhiturniiril mängiv Kanepi on varem New Yorgis kahel korral – 2010 ja 2017 – veerandfinaali jõudnud. Viimasel kümnel korral on ta vähemalt ühe võidu saanud. Martincova mängib alles viiendat korda USA-s põhiturniiril ja varem pole ta kordagi avaringist edasi pääsenud. Üldse on tšehhitar enda karjääri jooksul vaid kolmel korral slämmiturniiril esimesest ringist kaugemale jõudnud.

Kanepi ja Martincova vahelise matši võitja võib teises ringis vastamisi minna kuuendana asetatud valgevenelanna Arina Sabalenkaga (WTA 6.), kes kohtub avaringis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ameeriklanna Catherine Harrisoniga (WTA 243.).