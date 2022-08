EOK premeerib tiitlivõistlustel medaleid võitnud kergejõustiklasi

Saksamaal Münchenis toimunud kergejõustiku EM-il kümnevõistluses pronksmedali võitnud Õiglast premeerib EOK 5000 euroga ning tema treenerit James Thomast 2500 euroga.

Colombias Calis toimunud kergejõustiku juunioride MM-il kõrgushüppes kuldmedali võitnud Bruusi premeerib EOK 5000 euroga ning tema treenereid Kersti Viru ja Mehis Viru 1250 euroga. Samal võistlusel kolmikhüppes pronksmedali võitnud Viktor Morozov saab preemiat 2000 eurot ja tema juhendaja Aleksandr Hvorõhh 1000 eurot.

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis noori kergejõustiklasi suurepäraste tulemuste eest. "Selline edu sellises vanuses on hästi põnev ja suurt lootust pakkuv. Eesti Olümpiakomiteel on programm Team Estonia, mille läbi loodame teile järgmiste võitude puhul rohkem abiks ja toeks olla. Suur tänu ka teie lähedastele ja vanematele, kes teie edu sära nimel teid aitavad ja motiveerivad!" ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 5000 eurot, juunioride maailmameistrivõistlustel kuldmedali võitnud sportlase preemia suuruseks 5000 eurot, hõbemedali korral 3000 eurot ja pronksmedali korral 2000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.