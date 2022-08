Kaheaastase pausi järel toimub taas Jüri Jaansoni kahe silla jooks

Sõudmise olümpiamedalisti Jaansoni nime kandev liikumispidu on suvepealinna spordiürituste tuntuim kaubamärk, mis meelitab rahvast üle Eesti, lisaks huvilisi välismaaltki. 2019. aastal viimati toimunud jooks on osalejate arvult küll väiksem, ent ometigi kujuneb sellest koroonaperioodi üks suuremaid liikumisüritusi Eestis.

Peakorraldaja Vahur Mäe sõnul on käimas registreerimise viimane päev, mille lõpus loodetakse stardiprotokollis näha väga soliidset arvu startijaid.

"Usume tiimiga, et saame 1000 jooksjat kirja, lisaks sadu käijaid-kepikõndijaid ja lastejooksudel startijadki," hindas Mäe, lisades, et ootuspäraselt on kirjapanek olnud kõige aktiivsem viimasel nädalal. "Kui kõik läheb väga hästi ja ilmagagi veab, pole välistatud, et suur number läheneb 2000 kanti," avaldas korraldusmeeskonna juht lootust.

Liikumist tulvil nädalavahetus saab alguse laupäeval Vaasa pargis toimuva perepäevaga, mille raames on kavas ratastoolisõit, kuni 11-aastasetele mõeldud tasuta lastejooksud ning õhtuhämaruses toimuv, esmakordselt kõikidele vanusegruppidele avatud 3 km distantsiga Pärnu Õhtujooks. Enne õhtujooksu jooksu starti soojendab öiseid liikujaid Liis Lemsalu oma bändiga, kohal on mitmed spordiklubid ja partnerid, kes peredele oma tegemisi tutvustavad. Lastejooksudel juhendab noori kõigi lemmik Pipi Pikksukk.

Järgmisel päeval toimuva klassikalise 10 km pika jooksu juhatab sisse tunnustatud jooksutreener Anu Piiroja, kes ootab laupäeval stardieelsele ühistreeningule teadlikke harrastajaid.

Pühapäev viib jooksusõbrad Eesti linnajooksude sarja kuuluva kahe silla jooksu kümnekilomeetrisele rajale, mida saab läbida joostes või käies. Ehkki Eesti veeäärseimal rajal kulgev jooks on peamiselt harrastajatele ja sõpruskondadele mõeldud liikumisüritus, näeb traditsiooniliselt kaasa tegemas tuntud nägusidki.

"Äsja pani end kirja EM-il maratoni jooksnud Kaur Kivistik, Tiidrek Nurme andis märku, et kohalikke jooksumehi tuleb taas kimbutama tema hea sõber ja treeningupartner, Keenia välejalg Ibrahim Wachira Mukunga ning on täitsa võimalik, et Nurme isegi ei jää rajalt kõrvale," avaldas Mäe, kelle sõnutsi on kahe silla jooks ikka ja jälle tippe ahvatlenud.

Kohalikud võhmamehed ja -naisedki saavad end eriarvestuses proovile panna, sest koostöös Pärnumaa spordiliiduga on jooksu raames esmakordselt kavas maakonna esivõistlused maanteejooksus.

Õhtujooksu ja kahe silla jooksu lõpetajaid ootab finišis temaatiline medal, pakutakse spordijooki ning pikema distantsi läbijaile ka kõhutäidet. Mõlema distantsi esimesed kolm meest ja naist ja vanusegruppide võitjad pääsevad püünele, kus neid autasustatakse toetajate auhindadega.

Soodsama hinnaga saab registreerida täna südaööni, hiljem – kohapeal – tuleb starti pääsemiseks käia välja märksa suurem summa.

Kel nädalavahetusel Pärnu pole võimalik tulla, saab 11. septembrini kaasa lüüa virtuaalsetel jooksudel, millele tuleb eraldi kirja panna.