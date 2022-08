West Ham maksis Brasiilia poolkaitsja eest rekordilise summa

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi West Ham United teatas esmaspäeval, et on võistkonna üleminekurekordit tähistava summa eest ostnud poolkaitsja Lucas Paqueta.

Ülemineku detaile pole avalikustatud, aga Suurbritannia meedia sõnul maksis West Ham Prantsusmaa kõrgliigaklubile Lyon Paqueta eest 36,5 miljonit naela (42 miljonit eurot), summa võib tõusta 50 miljoni naelani. See ületaks West Hami eelmise rekordostu viie miljoni naelaga, kui kolm suve tagasi maksti Sebastian Halleri eest 45 miljonit.

"Mul on äärmiselt hea meel siin olla. Loodan, et see on nauditava teekonna algus ja minu aeg siin saab olema edukas," rääkis klubiga viie aasta pikkuse lepingu sõlminud 25-aastane brasiillane. "West Hami jaoks oli eelmine hooaeg väga edukas ja loodan, et see jätkub."

Eelmise kõrgliigahooaja seitsmendana lõpetanud West Ham on praegu nelja mängu järel tabelis 16. kohal.