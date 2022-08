Röövi takistada üritanud NFL-i uustulnuk sai kaks kuulihaava

Tänavuse NFL-i draft'i kolmanda ringi valik oli pühapäeva õhtul Washingtonis väljas söömas, kui politsei sõnul sisenesid eesmärgiga asutust röövida kaks relvastatud isikut. 23-aastasel Robinsonil õnnestus ühelt mehelt relv käest lüüa, aga teine tulistas teda ühe korra tuharasse ning jalga.

Alabama ülikoolist värvatud Robinsonile tehti pühapäeva õhtul operatsioon ning Commanders kinnitas päev hiljem, et mees pääseb veel esmaspäeval haiglast välja. "Arstid on väga positiivselt meelestatud, tema oli samuti väga positiivne," rääkis ESPN-ile Washingtoni treener Ron Rivera. "Tal läheb hästi ning pääseb peatselt taas väljakule. Meil ei ole veel graafikut, aga kõik on positiivne."

Rivera sõnul oli Robinsonil nii palju õnne, et ta võib siiski veel tänavu oma profidebüüdi teha. Uus NFL-i hooaeg algab 8. septembril.