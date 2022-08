Neidude koondis testib valikmängude eel end Fääri saarte vastu

Neidude U-19 koondise peatreener Taavi Midenbritt on treeninglaagri koosseisu nimetanud 20 noormängijat, kes tulevad kokku kaheksast erinevast jalgpalliklubist. Koondis alustab treeninglaagrit Tallinnas ning seejärel siirdutakse Fääri saartele, kus peetakse kaks maavõistlust: neljapäeval, 1. septembril kohtutakse Fääri saarte eakaaslastega kell 16 ning laupäeval, 3. septembril minnakse vastamisi kell 14. Mõlemale kohtumisele on võimalik kaasa elada otsepildis.

Peatreeneri Taavi Midenbriti sõnul on vastase kohta küll infot pigem vähe, ent varasematel aastatel peetud kohtumistest on ülevaade olemas. "Võistkonnana on nad väga võitluslikud, hea tempo ja ühtse hingamisega. Tasemelt peaksid nad olema meiega enam-vähem samal pulgal ja kindlasti on hea, et nad meid proovile panevad," rääkis Midenbritt ja lisas, et vaatamata pisivigastustele sõidetakse Fääri saartele pea täies koosseisus ning kõik mängijad on valmis oma panuse andma.

Eesmärkidest rääkides on peatreeneri sõnul kindel soov mõlemad kohtumised võita. "Juulis Balti turniiril oli meil koondises sisuliselt esimene kontakt. Peamised põhimõtted saime seal selgeks. Oli nii õnnestumisi kui ka eksimusi, nüüd proovimegi neid vigu parandada ja sihid paika seada – oktoobrikuist EM-valiksarja silmas pidades on mängud Fääri saartega väga vajalikud," lisas Midenbritt.

Eesti neiud alustavad 2022/23 EM-valikturniiri esimest ringi sel sügisel: 8. oktoobril kohtutakse Moldovaga ning kolm päeva hiljem, 11. oktoobril on vastaseks turniiri võõrustaja Bosnia ja Hertsegoviina. B-tugevusgrupi esimeses ringis on mängus koht A-tugevusgrupis kevadel toimuvaks EM-valikturniiri teiseks ringiks, kuhu pääsevad alagruppide võitjad.

Eesti neidude U-19 koondise koosseis:

Väravavahid

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 4/0

Ksenija Jerofejeva (22.08.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Elise Kreuz (03.04.2004) – Saku Sporting 8/0

Anett Joandi (04.11.2004) – JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜN 7/0

Kaisa Triin Arike (28.08.2005) – JK Tallinna Kalev 3/0

Darja Ionina (08.06.2005) – JK Tallinna Kalev 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 13/1

Marta Liisa Staalfeldt (02.12.2004) – JK Tabasalu 13/1

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 12/4

Simona Põlismäe (08.02.2004) – Tallinna FC Flora 11/0

Kaili Lilles (20.06.2005) – FC Kuressaare 3/1

Keidy Pööra (20.07.2004) – JK Tabasalu 3/0

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 2/0

Katrin Kirpu (09.10.2004) – HJK (FIN) 2/0

Marie Kiivit (31.12.2005) – Tartu JK Tammeka 2/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 2/0

Kirkeliis Lillemets (07.12.2005) – Tartu JK Tammeka 2/0

Natali Sigijane (13.05.2005) – JK Tabasalu 1/0

Grete Kraus (14.12.2005) – Tartu JK Tammeka 0/0

Sandra Tarlap (16.06.2005) – Saku Sporting 0/0

Peatreener: Taavi Midenbritt

Abitreener: Kätlin Hein

Väravavahtide treener: Kalmer Klettenberg

Füsioterapeudid: Maarit Junolainen, Leila Ilisson

Võistkonna esindaja: Alex-Sander Puhm