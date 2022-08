Keenia rattur hukkus Vermontis toimunud võistlusel

33-aastane Kangangi, kes sõitis Ida-Aafrikas asuva Team Amani eest, osales Overlandi kruusavõistlusel Vermontis, mis hõlmas peaaegu 2100 tõusumeetrit.

"Sule on meie kapten, sõber, vend. Ta on ka isa, abikaasa ja poeg," oli kirjas meeskonna avalduses.

"Selle asemel, et meid grupi eesotsas juhtida, on ta nüüd meile teejuhiks, kui me tema unistuse elluviimisel edasi liigume."

Kangangi saavutas 2017. aastal Rwanda tuuril kolmanda koha, sõites Saksamaa UCI Continentali meeskonnas Bike Aid, enne kui läks üle kruusasõidule. Tema meeskond Amani kavatseb "toetada noorte Ida-Aafrika jalgratturite arengut", kes on pärit peamiselt Rwandast, Ugandast ja Keeniast.

"Minu südamlik kaastunne tema perele ja kogu rattaspordi kogukonnale, kes on kaotanud andeka jalgratturi, mentori ja sõbra," postitas Keenia presidendiks valitud William Ruto abikaasa Rachel Ruto Twitterisse. "Me kõik jääme temast puudust tundma. Keenia on kaotanud meistri. Puhka rahus, Sule," lisas Ruto.

Umbes 900 jalgratturit võistles laupäeval toimunud võistlusel, mille võitis Amani meeskonna rattur John Kariuki.

Overlandi kruusavõistluse korraldaja Ansel Dickey sõnas avalduses järgnevalt: "Avaldame sügavat kaastunnet tema perekonnale, sõpradele Team Amanile ja Keenia rahvale."