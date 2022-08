ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kontaveit mängib USA lahtiste avaringis maailma 77. reketiga

Turniiril 2. asetatud Kontaveidi ja Cristiani kohtumine on kavas 17. väljaku viimase ehk neljanda matšina, mille algusaeg on Eesti aja järgi kõige varem kell 1 öösel. Enne seda on kavas üks naiste ja kaks meeste mängu.

Enne mängu:

26-aastane Kontaveit ja 24-aastane Cristian pole varem omavahel mänginud. Rumeenlannade vastu on Kontaveit varem mänginud 16 korral ja võitnud neist 12 mängu, seejuures viimased kümme kohtumist järjest.

Kontaveidile on see karjääri 30. matš slämmiturniiride põhitabelis, Cristianile aga alles kolmas. Esimest korda jõudis ta põhiturniirile tänavustel Austraalia lahtistel, kus jõudis teise ringi. USA lahtistel mängib ta esimest korda põhitabelis. Kontaveidi parim tulemus USA lahtistel on kaheksandikfinaal, nii kaugele jõudis ta 2015. ja 2020. aastal. Mullu jõudis ta kolmandasse ringi, kus pidi tunnistama praeguse esireketi Iga Swiateki paremust.

Cristian pole pool aastat mänginud, viimati osales ta veebruaris Doha turniiril, kus pidi teises ringis põlvevigastuse tõttu loobumisvõidu andma.

Kõva kattega väljakuil on Kontaveit tänavu võitnud 17 ja kaotanud 8 matši (kogu karjääri jooksul 131-82), Cristian aga võitnud neli ja kaotanud viis mängu (kogu karjääris 16-13). Kontaveit on naiste seas ainus, kes on alates 2021. aasta algusest võitnud kõva kattega väljakuil üle 50 mängu.

"Huvitav loos on. Esimene ring - ma ei ole kunagi selle vastasega mänginud. Mäng mängu haaval ja siis võib põnevaid asju juhtuda," ütles Kontaveit intervjuus ERR-ile. "Ma ei pane endale ringipõhiseid eesmärke. Annan iga mäng endast parima ja loodetavasti läheb hästi."

Kui eestlanna peaks selle kohtumise võitma, ootab teda teises ringis Danka Kovinici (WTA 80.) ja turniiri kuuekordse võitja Serena Williamsi vahelise mängu võitja. Legendaarse ameeriklanna jaoks on kodune slämmiturniir tema hüvastijätuvõistluseks.