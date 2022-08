Benzema hilised kaks väravat tõid Realile võidu

Real asus Vinicius Juniori väravast mängu 1:0 juhtima, kui meeskonna üks viimastest ostudest Aurelien Tchouameni andis suurepärase läbisöödu kaitseliini vahele.

Joselu viigistas seisu 43. minutil. Reali väravas seisnud Thibaut Courtois tõrjus Joselu esimese pealelöögi, kuid Espanyoli ründaja suutis tagasi põrganud palli teisel korral väravasse lüüa.

Alles 88. minutil suutis Real Benzema tabamusest juhtima minna, kui prantslane sai väga hea söödu Rodrygolt ning lõi palli ühe puutega väravavõrku. Kohtumise lõpus sai Espanyoli väravavaht punase kaardi, mis tähendas, et väljakumängija pidi väravavahi kohale suunduma. Real teenis heast kohast karistuslöögi ning Benzema realiseeris selle olukorra edukalt.

Real hoiab tabelis liidrikohta üheksa punktiga. Lisaks nendele on ka Real Betis võitnud kõik kolm kohtumist ning on Reali järel teisel kohal samuti üheksa punktiga. Betis on löönud vähem väravaid, kui Real, seetõttu paiknevad nemad teisel kohal.

Pühapäeva õhtul samuti võidu teeninud Barcelona, alistas lausa 4:0 Valladolidi. Selle suve üks suurimaid oste Robert Lewandowski skooris kahel korral. Barcelona paikneb tabelis kolmandal kohal seitsme punktiga.