Eesti judoka võitis Euroopa karika etapil kuldmedali

Eesti lootustandev judoka Klen-Kristofer Kaljulaid, kes asub maailma edetabelis kõrgel 46. positsioonil, saavutas Portugali linnas Coimbras toimunud EK-etapil veenva võidu. Kokku võistles sel nädalavahetusel Portugalis 135 sportlast 22-st riigist.

"Väga hea tunne on teist järjestikust korda Eesti hümni Euroopa karikal kuulda. Eelmine võit läks augusti alguses Mattias Kuusikule ja minu kuld on tõestus, et Eesti judo on taas teel maailmakaardile. Täna jõudsid poodiumile ka kõik need sportlased, keda eelvoorudes võitsin ning see on samuti väga magus," kommenteeris Klen-Kristofer Kaljulaid.

Kaljulaid alistas esimeses ringis rootslase Leonidas Hütoneni ning seejärel saavutas veenva võidu Hiina judoka Yadong Xie üle. Finaalis oli eestlase vastaseks Hiina kogenud judoka Qi Han. Finaalis viskas Kaljulaid kindlakäeliselt vastase kahel korral waza-arile, mille tulemusel võitis ta vastast ipponiga ja saavutas võistlusel kuldmedali.

Eesti noore judoka saavutuste hulka kuuluvad sel aastal muuhulgas 5. koht Madridis toimunud Euroopa karika etapilt ning 5. koht Prahas toimunud Euroopa karika etapilt. Sportlase järgmiseks sihiks on oktoobris Usbekistani pealinnas Taškendis toimuv MM.

Laupäeval maadelnud Eesti judoka Oscar Pertelson saavutas kaalukategoorias kuni 66 kilo 5. koha.