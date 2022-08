Axelsen ja Yamaguchi teenisid mõlemad oma teise MM-tiitli

Maailma esinumber Taanlane Axelsen astus esimesena väljakule Taist pärit Kunlavut Vitidsarni vastu ja võitis selle veenvalt 21:5.

2020. aasta Tokyo kuldmedalistil seisis teises geimis ees raskem katsumus, kuid suutis siiski geimi 21:16 võita.

Axelsenil on nüüd samaaegselt sulgpalli olümpiakuld, maailmameistrivõistluste tiitel, maailmatuuride kroonid ja kolm viimast Super 1000 tiitlit sulgpalli maailmatuurilt.

"Mul on väga hea meel, kuidas mul õnnestus kõike seal kontrolli all hoida ja sellega toime tulla," ütles Axelsen. "Ilmselgelt olin ka favoriit ja surve oli suur, kuid mul õnnestus selle pinge all hästi mängida ja olen enda üle väga uhke," lisas Axelsen.

Valitsev maailmameister Yamaguchi astus finaalis väljakule olümpiakulla hiinlase Chen Yufei vastu.

Ta alustas suurepäraselt ja võitis esimese geimi 21:12. Chen viigistas skoori kiiresti, kui ta võitis teise 21:10, mis viis mängu otsustavasse geimi, milles võidutses Yamaguchi 21:14.

Yamaguchi varajane seitsmepunktiline edu osutus kolmandas geimis ülioluliseks, kuna hiinlanna ei suutnud kaotusseisust välja tulla.

Maailma esireketist sai esimene jaapanlane, kes võitnud kahel korral järjest naiste üksikmängu sulgpalli maailmameistrivõistlused.

"Mul on hea meel, et sain Jaapanis maailmameistrivõistlustel parima võimaliku tulemuse," ütles Yamaguchi. "Positiivne oli see, et vaatamata närvidele ja pingele sain mängimist nautida," lisas ta.

Eestlastest langes Kristin Kuuba välja esimeses ringis, kui jäi 18:21, 16:21 alla prantslanna LeOnice Huet'le.

Naiste paarismängus olid võistlustules ka Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel, kes pidid avaringis tunnistama tailannade Benyapa Aimsaard - Nuntakam Aimsaardi 21:14, 21:9 paremust.