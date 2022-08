Henn: oleme tundnud puudust hea kõrge tempoga mängust

Flora oli 2:0 juhtimas ja arvulises ülekaalus, aga Paide ajas lõpu ikkagi teravaks. "Väravad ikka muudavad mängu. Annavad enesekindlust ja jalgpallis võivad väravad vahel eimillestki sündida. Seda Paide otsis, nad panid meid surve alla," tunnistas Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

"Loomulikult meil tekkis sellest päris häid kontrarünnakuid, mida me võib-olla nii hästi ära ei kasutanud kui oleks pidanud. Kokkuvõttes on tähtis kolme punktiga lahkuda. Siin [Paides] ei ole lihtne kellelgi mängida."

"Oleme viimastel aegadel tugevatest mängudest puudust tundnud," lisas Henn. "Viimati mängisime juuli alguses. Siiamaani on tabeli tagumise poolega mängitud. Oleme tundnud puudust hea kõrge tempoga mängust."

Järgmisel nädalal seisavad ees mängud Nõmme Kalju ja Tallinna FCI Levadiaga. Henn ütles, et kohtumistele tuleb minna vastu külma peaga. "Nii palju on võimalusi, mida võib juhtuda. Pole mõtet spekuleerida nende punktide üle. Oluline on mängida ja veel on päris palju ka pärast seda nädalat veel hooaega ees. Kõik on lahtine."

Paide peatreener Karel Voolaid ütles, et pettumus oleks suurem, kui Flora oleks mänginud väga kehvalt. "Nemad ikkagi panid täna maksimumi välja ja pingutasid kõigest väest. Ega neil ka palju varu sisse ei jäänud. See rahuldab, et Flora ei saanud kerget võitu."

"Muidugi need väravad - neid saab analüüsida, aga 1:0 on Flora vastu väga raske seis, 2:0-st rääkimata. Ja veel kümnekesi mängides. Ega meil midagi muud üle jäänud, kui ainult sisu näidata ja seda võistkond täna näitas," tunnustas Voolaid.

"Kahetised tunded. Väga pettunud, et pidime lõpus kümnekesi viigiväravat jahtima. Et ei saanud üks mängija rohkem väljakul olla - kes teab, kuidas see mäng oleks läinud."