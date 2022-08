USA lahtiste soojendusturniiri võitnud prantslane tegi ajalugu

Finaalis alistas Mannarino (ATP 65.) 7:6 (1), 6:4 serblase Laslo Djere (ATP 89.).

Mannarinole oli see esimene finaal ligi kaheaastase vaheaja järel, ühtekokku on ta nüüd finaalis mänginud 11 korral ja see oli tema karjääri teine turniirivõit.

Prantslane alustas Winston-Salemis raske võiduga, päästes avaringis Christopher O'Connelli vastu neli matšpalli ja võitis lõpuks mängu 7:6 (4), 6:7 (3), 7:6 (3). Pärast seda mängu aga ei loovutanud ta ülejäänud nädala jooksul enam ühtegi setti.

Lisaks sellele, et Mannarino on turniiri vanim võitja, on ta ühtlasi ka esimene prantslane, kes Winston-Salemis triumfeerinud.

Aasta viimasel slämmiturniiril ehk USA lahtistel läheb Mannarino avaringis vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud hollandlase Gijs Brouweriga (ATP 184.).