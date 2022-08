Siim Kiskonen lõpetas Prantsusmaal kaheaastase võidupõua

Kiskonen kuulus kuueliikmelisse jooksikute grupii ning pälvis esikoha ajaga 1:52.02. Tänavu Eesti meistrivõistlustel hõbemedali pälvinud eestlane jättis selja taha Lucas Serrierese (VC Vaulx En Velin) ja Baptiste Raynaud' (Charvieu Chavagneux), vahendab ejl.ee.

"Tegemist oli kriteeriumi tüüpi sõiduga, kus oli 50 ringi. Iga viie ringi tagant olid vahefinišid auhinnaraha peale," kirjeldas Kiskonen. "Kuna vahefinišid olid raha peale, siis see tegi võistluse raskeks. Esimesi vahekaid pandi nii kõvasti nagu oleks lõpufiniš toimunud. Sõidu teises pooles saime kuuekesi peapundilt eest. Me olime ainus meeskond, kellel oli kaks sõitjat ees, teised olid üksinda."

"Atrõõvis tegid kõik ilusti tööd. Kuna kõik tugevamad sprinterid jäid peagruppi, siis olin nõus teistest rohkem tööd tegema," jätkas Kiskonen. "Teadsin, et kui ma ennast töötamisega päris ära ei tapa, siis ma võiksin olla kõige kiirema jalaga mees atrõõvis. Lõpus üritas meeskonnakaaslane paar korda rünnata, aga edutult. Finišis aitas ta hoida meie grupil hoogu üleval, et keegi ei ründaks ja saaksime kuue mehe sprindist otsustada võitja. See mulle sobis ja võtsin võidu."