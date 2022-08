Kasatkina teenis USA lahtiste eel hooaja teise turniirivõidu

Turniiril kõrgeimat paigutust omanud Kasatkina (WTA 10.) alistas finaalis ligi kaks tundi kestnud kohtumises 6:4, 6:4 Austraaliat esindava Daria Saville'i (WTA 73.).

Neutraalse lipu all mängivale Kasatkinale on see hooaja teine ja ühtekokku karjääri kuues WTA turniirivõit. Kasatkina on kuues mängija, kes on sel hooajal vähemalt kaks turniiri võitnud.

Kasatkina on tänavu võitnud 37 mängu, temast rohkem võite on saanud vaid Iga Swiatek (48), Simona Halep (39) ja Ons Jabeur (38).

Aasta viimase slämmiturniiri ehk USA lahtiste avaringis läheb Kasatkina vastamisi briti Harriet Dartiga (WTA 88.).