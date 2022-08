Torni ja Pannase laupäev sai Tšehhi rallil varajase lõpu

Ralli algas reede õhtul, kui õhtupimeduses sõideti 9,57 km pikkune avakatse. Eestlased hoidsid avakatse järel absoluudi 11. kohta ja jäid liidritest, kelleks olid koduteedel sõitvad Jan Kopecky – Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo), 12,1 sekundi kaugusele.

Võistlus jätkus laupäeval kuue kiiruskatsega, mille jooksul ootas võistlejaid ees 97,12 katsekilomeetrit. Kui veel hoolduspargis tundus, et laupäeva esimese ringi katseteks on vihmarehvide asemel parem valik slikk rehv, siis reaalsuses tegid õige valiku need, kes läksid välja märjailma rehvidega. Kahjuks Torn-Pannas nende hulka ei kuulunud ja seega kujunes nende hommikust paras katsumus, mis lõppes päeva kolmandal ja ralli neljandal katsel.

Laupäeva avakatselt eestlastele 23. ja päeva teiselt üheksas aeg. Hommikuse ringi viimasel katsel sõitsid eestlased teelt välja ja sellega oli nende laupäev kahjuks lõppenud.

"Päev algas hommikul kohe korralikult vale rehvivaliku ämbriga. Proovisime mõistlikult läbi tulla, kuid üks kurv oli veidi optimistlikult kirjas ja vajusime rohu peale ning sealt edasi võssa," kirjeldas Torn. "Tee peal tagasi tundus, et auto on ok ja saab lõpuni sõita, kuid järgmise hüppe peal sai selgeks, et nii hästi asi pole. Nii kui gaasi maha lasin tegi auto liigutused mida ei oodanud ja lõpetasime tee ääres."

"Kahjuks tänane päev lõppes meile liiga vara. Mis teha, aegajalt tuleb selliseid asju ette. Püüame homme jälle stardis olla ja enda asja edasi pusida," lisas Pannas.

Kuna auto kahjustused õnneks väga suured polnud, on Torn ja Pannas pühapäeval taas stardis.

Tšehhi rallit juhivad seitsme sõidetud katse järel Kopecky – Hloušek. Pühapäeval sõidetakse sarnaselt laupäevale kuus kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 95,88 katsekilomeetrit.