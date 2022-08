TÄNA OTSE | Premium liiga tippude heitluses kohtuvad Flora ja Paide

Jalgpalli Premium liigas lähevad pühapäeval vastamisi tabeliliider FC Flora ja neljandal kohal olev Paide Linnameeskond. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Ingemar Teever, stuudios on Aet Süvari.

Meeskondade viimased kaks omavahelist kohtumist on lõppenud 0:0 viigiga, üks neist Premium liigas ja teine Tipneri karikavõistluste poolfinaalis. Paide võttis karikamängus penaltitega Flora üle võidu, mis oli tähtis samm teel tänavuse Paide eurohooaja eduni. Kuigi Paidel on tiitli peale mängimine keeruline, siis tugeva rivaali võitmine on kindlasti nende olulisim eesmärk.

Pall pannakse Paide linnastaadionil mängu kell 17.15. Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, keda abistavad Aron Härsing ja Petteri Schultz. Neljas kohtunik on Kristjan-Eric Lääne.

Flora on tabeliliidrina võitnud 21 ja viigistanud kolm mängu, Paide on 23 mänguga saanud ka kuus kaotust. Tihedalt püsib Flora kannul linnarivaal Levadia, kes on kogunud kolm punkti vähem ning mängib pühapäeval kolmandal kohal oleva Nõmme Kaljuga.