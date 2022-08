Mönchengladbachi väravavaht tõrjus koguni 19 Bayerni pealelööki

Marcus Thurami värav viis Mönchengladbachi võõrsil juhtima 43. minutil ning Bayern pidi viigiväravat otsima 83. minutini, mil täpne oli Leroy Sane. Hiilgava mängu tegi külalismeeskonna väravasuul seisnud Šveitsi puurivaht Yann Sommer, kes tõrjus lausa 19 Bayerni lööki.

Bundesliga eelmine rekord kuulus Alexander Schwolowi nimele, kes tõrjus tänavu jaanuaris Berliini Hertha värvides 14 Bayerni löögiüritust.

"Me tegime väravale 35 pealelööki, see pole paha. Olen pettunud, sest mängisime hästi, saan oma meeskonda süüdistada vaid selles, et me ei kasutanud oma võimalusi ära. Tulemusele vaatamata arvan, et see oli meie hooaja parim mäng," rääkis Bayerni peatreener Julian Nagelsmann.

Dortmundi Borussia alistas Anthony Modeste'i 32. minuti värava toel Berliini Hertha, teine pealinnaklubi Union sai aga suure võidu, kui oli Schalkest üle 6:1. Leverkuseni Bayer lõpetas mängu üheksakesi, ent alistas Mainzi ikkagi 3:0, Hoffenheim võitis Augsburgi 1:0 ja Leipzig Wolfsburgi 2:0.

Nii Bayern kui Union on nelja vooruga kogunud kümme punkti, ühe silma vähem on teeninud Freiburg, Hoffenheim ja Dortmund.