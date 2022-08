Kuressaare alistas Transi ja kindlustas viiendat kohta

Kuressaare läks 212 pealtvaataja silme all mängu juhtima 15. minutil, kui värava lõi Sander Laht. Volodõmõr Prõjomovi tabamus 27. minutil viigistas seisu, aga vaid viis minutit hiljem viis Deniss Dedetško omavärav kodumeeskonna taas juhtima. Lõppskoori vormistas Sten Reinkort 59. minutil.

Saaremaa meeskond on 25 mänguga kogunud 35 punkti, mis asetab nad tabelis viiendale kohale. Tammeka ja Trans kaotavad Kuressaarele kümne punktiga, neljandal kohal olev Paide on kaheksa punkti kaugusel, ent neil on ka kaks mängu vähem peetud.