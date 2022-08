Gregor Rasva teenis juunioride Euroopa karikaetapil koha esikümnes

Juunioreid ootas esmalt ees 400 meetrit ujumist, seejärel sõideti valdavalt siledatel teedel 11 kilomeetrit rattaga ning lõpetuseks joosti 2,5 kilomeetrit. 68 startinu seast tuli Rasva veest välja grupi ees. Eestlasel kulus ujumisele viis minutit ja seitse sekundit. Seejärel sai Rasva sõita suures grupis ja väga kiire vahetusala järel sai ta joosta kõrgete kohtade nimel. Koguajaga 32 minutit ja kaks sekundit teeniski eestlane üheksanda tulemuse. Tänavu on Rasva vaid korra kõrgemal positsioonil lõpetanud, kui sai maikuus Leedus Panevežyses kolmanda koha.

"Rahule jäin ujumise stardiga, vahetusalade ja jooksuga. Arenguruumi on veel kindlasti rattasõidus, sest seal ei ole mul veel julgust terve aja ees sõita," ütles Rasva finišis.

Kaksikvõidu teenisid hispaanlased Pelayo Gonzalez Turrez (31.36) ja Andres Prieto Villar (+0.02). Kolmanda koha sai itaallane Pietro Giovannini (+0.11).

Naisjuunioride võistlusel lõpetas Kapten ajaga 36.30 ning pälvis 13. koha ning oma viimasel juunioride Euroopa karikaetapil võistelnud Hanne Grete Hanvere finišeeris 23. positsioonil ajaga 37.27. Võidu pälvis ungarlanna Marta Kropko (35.08), teise koha teenis hispaanlanna Helena Moragas Molina (+0.20) ja kolmanda austerlanna Tabea Huys (+0.32).

"Ujumine oli suur kaklus, kus juba esimesel tõmbel mind õlast tõmmati ja ka muid hoope jagus mulle seekord palju," tõdes Kapten. "Hästi läks see, et suutsin end sõita esimesse suurde punti. Sealt jäi kripeldama aga, et pundi ette saada tundus võimatu ja pidin iga pöörde peal päris palju järgi sõitma. Maha ei jäänud ja teiseks vahetusalaks sain ka grupi keskele poole. Jooks tuli seekord raskelt – maksapiste oli. Väga rahule ei jää, aga kindlasti võtan siit endaga kaasa palju, mida teinekord paremini teha!"

Pühapäeval on Rumeenias kavas teatevõistlus. Kuna Rasmus Boisen kukkus treeningul rattaga ja on sunnitud nüüd hooaja lõpetama, siis asendab teda leedukas Zigmas Reisas.