Meistrite liiga: Donetski Šahtari kodumängud ei toimu Ukrainas

Šahtar pole Donetskis mänginud alates 2014. aastast pärast Venemaa sissetungi Donbassi piirkonda. Seejärel on meeskond pallinud kodumängud erinevates Ukraina linnades, aga nüüd peetakse Meistrite liiga kohtumised piiri taga.

"Ma soovin tänada Legia juhtkonda, kes on meile vastu tulnud ja staadionit pakkunud," kommenteeris Šahtari tegevjuht Sergei Palkin. "Me loodame väga Šahtari ja Legia fännidele, poolakatele ja ukrainlastele, kes on hetkel Varssavis ja teistes linnades."

"Usume, et Legia pakutavad suurepärased tingimused ja fännide loodav imeline atmosfäär aitab Šahtaril tänavusel Meistrite liiga hooajal hästi esineda."

Šahtar loositi Meistrite liigas F-alagruppi, kus tuleb vastamisi asuda eelmise hooaja meistermeeskonna Madridi Reali, Saksamaa klubi RB Leipzigi ja Šotimaa klubi Glasgow Celticuga.

Kodustel meistrivõistlustel jätkab Šahtar mängimist Kiievis, kus jagatakse staadionit kohaliku Dinamoga. Äsja turvalisuse tõttu suletud uste taga alanud liigahooaja avavoorus viigistati 0:0 Harkivi Metalist 1925 meeskonnaga.