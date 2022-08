Karl Jakob Hein naasis Inglismaal väljakule

Brighton & Hove Albioni koduväljakul peetud mängu asusid võõrustajad juba kolmandal minutil juhtima, ent Arsenal suutis kaheksandal minutil viigistada. Teise poolaja alguses mindi ka juhtima, ent Brighton viigistas omakorda 73. minutil ja kohtumine lõppeski tulemusega 2:2. Mõlemad Brightoni väravad sündisid lähilöökidest, vahendab Soccernet.ee.

Hein pidas seni viimase kohtumise just Eesti eest, kui lahkus 9. juunil Maltal peetud Rahvuste liiga kohtumise lõppedes väljakult pisarsilmil. Põlvetrauma osutus üpris tõsiseks ja Heina naasmise täpne aeg oli pikalt küsimärgi all, kuid nüüd on eestlane viimaks taas mänguvalmis.

