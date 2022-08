Karelson pronksist: oleks võinud võib-olla finaaligi jõuda, aga tore ikkagi

Seejuures jäi tal poolfinaalis võidust väga vähe puudu - matš iraanlase Ali Abedidarziga jäi 1:1, vastane sai aga viimase punkti ja pääses seetõttu finaali.

"Ma lihtsalt tegin seda, mida ma olen praegu lihvinud ja eks sellega ma saingi kõik need võidud kätte - enamjaolt oligi, et parteris vedu, seljataha tõmme ja nii edasi. Pluss muidugi, et võhm ja kõik see tassisid mind ka. Sellega on mul ka vedanud," lausus Karelson ERR-ile.

Teistes matšides, kaasa arvatud pronksimatš, võitis Karelson suure eduga. Juunikuust on sellele kõrvale panna ka U-20 Euroopa meistrivõistluste kuld. Kumba medalit Karelson ise kõrgemalt hindab?

"EM-i võit on ikkagi võit... aga muidugi pronks on ka hea, ma olen varem ka saanud neid pronkse juba," vastas Karelson. "Tore ikkagi, hea et midagigi tuli, aga oleks võinud võib-olla finaaligi jõuda. Natuke läks nii."

Lähinädalatel plaanib Karelson kindlasti puhata, oktoobris peaks ees ootama U-23 MM, millele ta enda sõnul aga liiga suurt kaalu ei pane. "Kui ma lähen, siis ma kindlasti valmistun selleks, aga ma arvan, et ma võtan seda natuke rahulikumalt," lausus eestlane.

"Ma ei pane endale nii suuri lootusi ja pingeid peale, et... muidugi on hea, kui ma lähen ja saan uuesti kogemusi, aga see aasta olen saanud päris palju matše teha ja võistelda - see on kindlasti väsitav."