Newcastle United tegi ajaloo rekordostu

Üleminekusummat ei avalikustatud, aga Briti meedia teatel jääb see 59 miljoni naela ehk ligemale 70 miljoni euro kanti. Igatahes ületab summa tänavu jaanuaris Bruno Guimaraesi ja 2019. aastal Joelintoni eest makstud tasu, kus see oli 40 miljoni naela ringis.

1.92 pikk ründaja mängis Real Sociedadi eest 132 korda ja lõi 44 väravat, Rootsi koondises on Isak käinud platsil 37 korda ja löönud üheksa väravat. "Ta on silmapaistev talent, kes on võimeline panustama meeskonda suurelt," kommenteeris Newcastle'i juhendaja Eddie Howe. "Ta on tehniliselt väga hea, tal on erinevaid omadusi, mis meid täiendavad. Aga ta on ka suurepärases eas, et koos klubiga kasvada."

Isakist sai Newcastle selle suve neljas täiendus pärast Nick Pope'i, Matt Targetti ja Sven Botmani. "See on suursugune, ajalooline klubi imeliste fännidega ja ma arvan, et igaüks sooviks selle eest mängida," kommenteeris rootslane. "Nad [fännid] mängisid minu siiatulekul suurt osa, samuti klubi tegevuskava, millesse ma tõesti usun."

Inglismaa kõrgliiga eelmises voorus tiitlikaitsja Manchester City vastu 3:1 juhtima asunud, aga lõpuks 3:3 viigiga leppinud Newcastle United hoiab kolme vooru järel viie punktiga kuuendat kohta. Pühapäeval minnakse võõrsil vastamisi Wolverhampton Wanderersiga.