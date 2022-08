Rapla täieneb Bosnia ja Hertsegoviina koondises mänginud tsentriga

Rapla Avis Utilitase korvpalliklubi on sõlminud lepingu, mille kohaselt liitub meeskonnaga 2.08 pikk Bosnia ja Hertsegoviina koondisesse kuulunud Obrad Tomic.

Möödunud hooajal Põhja-Makedoonia liigas EuroNickel 2005 meeskonnas mänginud Tomic on oma karjääri jooksul mänginud lisaks Balkani liigadele ka EuroCupi sarjas Belgradi Partizani ridades.

"Tema tugevusteks on kindlasti jõuliselt kontaktne mäng, mis hakkab kindlustama Rapla korvialust kaitset ja annab tonaalsust rünnakul. Lisaks tuleb välja tuua mängumehe motiveeritust," iseloomustab Rapla klubi keskmängijat.

"Möödunud hooaeg ei läinud tema jaoks planeeritult ja sel suvel oli ta sunnitud isiklikel põhjustel mõned head pakkumised tagasi lükkama, Rapla õnneks oldi õigel ajal õiges kohas ning ta on valmis end tõestama ja just Raplas end nimekate klubide huviorbiidile tagasi mängima."

Peatreener Arnel Dedici sõnul on Tomic mees, kes suudab meeskonda vedada ka rasketel hetkedel. "Saime korvi alla juurde võimu ja jõudu. Lisaks ka kogemust, mida ta on mitmetes liigades mängides kogunud," lausus ta.

"Ta avab meile palju võimalusi ründes, luues olukordi endale või tekitades neid ka tagamängijatele. Meil on nüüd jõuline mängija kes suudab ka kaitsta low-post'i ja kontrollida meie valitud kaitset. Usun, et ta on suur väärtus meie meeskonnale."