NRK: Norra olümpiakomitee on dopinguprobleemist vähemalt kolm aastat teadnud

Eelmisel nädalal lahvatas Norra skandaal, kui selgus, et Norra antidopinguagentuur (ADNO) kardab, et rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) võib nad kuulutada reeglitele mittevastavaks, mis omakorda tähendab, et Norra võib suurvõistlustest ilma jääda. Nüüd aga avaldas Norra rahvusringhääling (NRK), et sealne olümpiakomitee on probleemist juba mitu aastat teadlik olnud.

ADNO kartuse põhjuseks on see, et Norras pole viimasel kahel aastal ühelegi alla 18-aastasele etteteatamata dopingutesti tehtud. Seda põhjendatakse Norra seadustega, mille kohaselt tohib 15-18-aastaseid sportlasi testida vaid vanemate nõusolekul.

ADNO esimees Thorhild Widvey ja Norra olümpiakomitee president Berit Kjöll kirjutasid pöördumise Norra kultuuriministrile Anette Trettebergstuenile ning laste- ja pereministrile Kjersti Toppele, et ühiselt probleemile lahendus leida. "ADNO eeldab, et aastavahetuse järel kuulutatakse meid reeglitele mittevastavaks," vahendas NRK kirja sisu.

Nüüd avaldas NRK, et ADNO ja Norra olümpiakomitee pöördusid kultuuriministeeriumi poole juba enam kui kolm aastat tagasi ja palusid ministeeriumilt selgitust. 2019. aasta maikuus saadetud kirjale on alla kirjutanud Norra olümpiakomitee toonane peasekretär Karen Kvalevag ja ADNO tegevjuht Anders Solheim.

Norra olümpiakomitee president Berit Kjöll on väitnud, et nemad said probleemist esimest korda teada tänavu juunis. "See küsimus on õhus olnud aastaid ja me oleme pidevalt pidanud läbirääkimisi Norra antidopinguagentuuriga, et leida Norra seadustega kooskõlas olevaid lahendusi," ütles Kjöll NRK-le. "Saime võimalikest tagajärgedest teada tänavu juunis, kui koos ADNO-ga kultuuriministeeriumile kirja koostasime."

Norra kultuuriminister Anette Trettebergstuen ütles NRK-le, et valitsus kaalub seadusemuudatust, et sportlasi vanuses 15-18 aastat tohiks testida ilma vanemate loata.

"Loodame, et see muudatus koostatakse nii kiiresti kui võimalik, et Norra antidoping saaks ka alaealisi testida, ilma et peaksid nende eestkostjatelt luba küsima," ütles Kjöll.

NRK teatel viidatakse selles kolm aastat tagasi saadetud kirjas ka varasemale suhtlusele alaealiste testimise teemal, kuid neil ei õnnestunud ühtegi sellekohast kirjavahetust leida. Küll aga on nad näinud kirja advokaadibüroolt Hjort, mis saadeti ADNO-le 2018. aasta märtsis. Selles kirjas palus ADNO advokaatide abi alaealiste testimise teemal.

Advokaadibüroo kinnitas toonases kirjas ADNO-le, et Norra seadusi vaadates ei tohi alla 18-aastaseid ilma vanemate loata testida, küll aga lisati, et nende hinnangul pole luba vaja igaks testiks eraldi, vaid piisaks ka ühest üldisest loast.

ADNO ja Norra olümpiakomitee arvates polnud see aga piisav selgitus ja seetõttu on alates 2018. aastast alaealistele tehtud väga vähe etteteatamata teste, viimasel kahel aastal pole aga tehtud ühtegi etteteatamata testi. Ja sellega on ADNO rikkunud WADA reegleid. WADA kinnitas eelmisel nädalal portaalile insidethegames, et nad on norralaste murest teadlikud ning nad on ADNO-ga suhelnud ja püüavad koos lahendust leida.

Juhul kui ADNO kuulutataksegi reeglitele mittevastavaks, võivad sellel olla päris karmid tagajärjed, näiteks võib riik seetõttu ilma jääda rahvusvahelistest tiitlivõistlustest, halvimal juhul aga ei pääse nende sportlased olümpiamängudele ja paraolümpiale. Selline keeld jõustuks aga alles siis, kui ADNO 12 kuu jooksul puudusi ei kõrvalda.

Praeguse seisuga on WADA kuulutanud reeglitele mittevastavaks kahe riigi – Venemaa ja Põhja-Korea – antidopinguagentuurid.