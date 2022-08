Naiste golfikoondis tõusis MM-il koha võrra

Eesti naiskond parandas teisel võistluspäeval oma positsiooni ühe koha võrra. Hea ringi tegi Elizaveta Sofia Reemet, kes mängis 76 lööki. Anete Liis Adul lisas võistkondlikus arvestuses 81 lööki.

Võistluse liidriks tõusis Rootsi naiskond, kes edestab Saksamaad ja tiitlikaitsjat USA-d kahe löögiga. Turniir lõppeb laupäeval.

Treener Mark Suursalu sõnul oli päev päris tuuline ning tegi seetõttu mõned rajad päris pikaks ja raskeks. Samas tuul ei olnud nii kõva, et mõjutanuks lähimängu. "Peamiselt võiks öelda, et meil jääb nii mõndagi kogemuste puudumise taha. Sellisel tasemel võistlusi pole varem keegi sisuliselt mänginud ja see annab veidi tunda," sõnas Suursalu. "Midagi katki veel pole ja loodetavasti suudame kaks viimast päeva ka korralikult esineda ning siis on veel kõik võimalik."