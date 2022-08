Kivioja sai viimasel hetkel kutse esimest korda Norras peetavale MK-etapile

Bergen on kodulinnaks valitsevale olümpiavõitjale ja maailmameistrile Kristian Blummenfeltile ning poolpika triatloni maailmameistritele Gustav Idenile ja Casper Stornesile, seega ootavad kohalikud kodust MK-etappi väga. Suurest norralaste peost saab osa ka Kivioja, kes eelmisel nädalavahetusel võistles Saksamaal Münchenis Euroopa meistrivõistlustel.

"Münchenist olen taastunud ja trennid on läinud hästi. Olümpiadistantsist taastumine võtab ikka kauem aega kui sprindist, aga kaks nädalat on startide vahel selleks piisav ja jõuab uuesti koormust natuke tõsta ka," rääkis Kivioja võistluse eel. "Harjumatu olukord oli küll alles võistlusnädala kolmapäeval teada saada, et pääsesin starti, aga olin ennast juba häälestanud võistlemiseks valmis. Rada on Bergenis raske, eriti rattas, mis peaks mulle sobima."

Mehi ja naisi ootab ees sprindidistants. 750 meetrit ujutakse Vageni vetes, seejärel võetakse ette kiire ja tehniline 20-kilomeetrine rattarada, kus leidub ka munakivisektoreid. Lõpuks joostakse linna vahel viis kilomeetrit ning finišeeritakse Bergeni sadama värviliste majade taustal.

Kivioja kannab võistlusel numbrit 67, asudes starti pühapäeval Eesti aja järgi kell 15.35. Eliitmeeste võistlus algab kell 17.50.