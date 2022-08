Noor Eesti iluuisutaja alustas juunioride GP-hooaega hea lühikavaga

Prantsusmaal Courchevelis toimub sel nädalal iluuisutamise hooaja esimene juunioride GP-etapp, kus Eesti sportlastest on võistlustules 13-aastane Maria Eliise Kaljuvere.

Kaljuvere sooritas neljapäeval ilusa lühikava, mille eest kogus 54,06 punkti ning hoiab vabakava eel kuuendat kohta. Eestlanna koreograafiks on Šveitsile Torinos OM-hõbeda ja ka kaks MM-kulda võitnud Stephane Lambiel.

Lühikava järel on kaksikedu jaapanlannadel: Ayumi Shibayama on kogunud 67,09 punkti, Hana Yoshida 66,56 silma. Kolmas on Lõuna-Korea iluuisutaja Yu-Jae Kim (60,87), eestlannat edestab veel ka ameeriklanna Clare Seo (54,23).

Neidude vabakava on Courchevelis kavas reedel.