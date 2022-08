Torni ja Pannast ootab Tšehhi EM-etapil raske väljakutse

Reedel antakse Tšehhis, Dřevnice jõe ääres asuvas ligi 75 000 elanikuga Zlini linnas start Euroopa autoralli meistrivõistluste hooaja seitsmendale etapile. Legendaarsele Kesk-Euroopa asfaldirallile, mida sel korral sõidetakse 51. korda, on registreerunud 113 võistluspaari. Võistlusnumbri all 8 on stardis ka Ken Torn ja Kauri Pannas.

2020. aasta ERC3 ja 2021. aasta ERC Junior klassi Euroopa meistrite Torn - Pannase võistlusautoks on ka sel korral Poola rallimeeskonna C-Rally poolt ettevalmistatud Ford Fiesta Rally2.

Kui Torni jaoks on see hooaja kuues, siis Pannase jaoks peale kahte vahele jäänud võistlust ERC hooaja neljas start. Juuli lõpus sõidetud Itaalia ERC etapil näitas Torn kõval pinnasel sõidetaval võistlusel koos Ken Järveojaga mitmel korral top6 aegu ja lõpetas võistlused 12.kohal.

Möödunud aastal võitsid Torn - Pannas Tšehhi asfaltteedel ERC Junior arvestuse ja lõpetasid üldarvestuses 15.kohal. Kui Torn on tänavu juba ühe korra Rally2 autol asfaldil võistelnud, siis Pannase jaoks on see kõval pinnasel Rally2 autoga debüüdiks.

Võistluse eel said eestlased Tšehhis teha korraliku testi, mille jooksul läbisid ligi 70 kilomeetrit.

"Test on tehtud ja eks nädalavahetusel saab näha, kus me omadega oleme. Kindel on see, et ees ootab päris korralik väljakutse," sõnas Torn.

"Ma arvan, et tulemas on väga põnev ralli ja minu jaoks kindlasti suur väljakutse, sest ma pole Rally2 autoga varem asfaldil võistelnud. Mis siin ikka, kõik mis sai ette võetud tuleb täiega teha ja vaatame, mis saama hakkab," lisas Pannas.

ERC hooaja punktitabelis hoiab Ken Torn pärast kuute sõidetud etappi (Torn ei osalenud Kanaaride rallil) 55. punktiga seitsmendat kohta. Kolmandast kohast lahutab eestlast 15 punkti.