Legendaarne Howard Webb hakkab Inglismaa kohtunike tegevust ohjama

Selle hooaja lõpuni on ametis Mike Riley, kelle ametiajal jõudis Inglismaale hulgaliselt jutuainet tekitanud videokohtunik ehk VAR. Vaatamata lisandunud silmapaaridele tuli ette jämedaid prohmakaid ning tihtilugu vaadati just Riley otsa. Nüüd on Webb see mees, kes saab Premier League'i kohtuniketöös vajalikke muudatusi teha, vahendab Soccernet.ee.

"Ootan Inglismaale naasmist ja uut väljakutset väga. Tean, et mind ootab tugev põhi, mida on laotud aastatepikkuse tööga. Oluline on neid standardeid hoida ning teha vajalikke muudatusi, et Inglismaa jalgpall areneks," kommenteeris järgmisest hooajast ametisse astuv Webb.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.