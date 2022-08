Endisele tasemele tõusta ihkav Kivioja: tean, et minu sees on see veel olemas

Pärast põrumist Tokyo olümpial on triatleet Kaidi Kivioja püüdnud erinevate muudatuste kaudu leida. Eelkõige on ta veel enam tööd teinud oma Achilleuse kanna – ujumisega.

Selja taha jäänud Müncheni Euroopa meistrivõistlustel lõpetas Kivioja olümpiadistantsil 32. kohaga. Avaala ehk 1500 meetri ujumise järel oli ta 50. positsioonil.

"Ujumine on mul juba aastaid, nagu kõik teavad, väga suur murekoht. Näen sellega väga palju vaeva ja ma arenen, aga maailma areneb eest sama kiiresti," nentis Kivioja. "Sel talvel võtsin ma sellise pikema perioodi Eestis, kus keskendusin ujumistreener Kaja Haljaste abil ujumisele. Kindlasti on näha basseinis arengut, aga veel võistlusolukorras ütleksin, et sprindidistantsil on olukord parem, olümpiadistantsi jaoks on veel distants natukene liiga pikk, et seda mu edasiminekut võistlusolukorras näidata. Ma arvan, et sellega peab veel vaeva nägema, läheb aega veel."

Vastupidavust Kiviojal vees jagub, kuid ta ei suuda pika aja jooksul hoida tehnikat, mis aitaks olla oluliselt kiirem. Neli aastat tagasi, kui Kivioja saavutas EM-il olümpiadistantsil kaheksanda koha, oli ta MK-sarjas stabiilselt TOP15 seas. Nüüd tuleks edetabelis tublisti tõusta, et üldse pääseda stabiilselt MK-etappidele. Ebakindel võistluskalender on muutnud ka vormiplaneerimise sel hooajal raskeks.

"Ma pean lihtsalt kannatlik olema ja protsessi usaldama ja edasi tööd tegema. Ma tean, et olen võimeline, sest olen varem seda suutnud. Minu sees on kõik see veel olemas," kinnitas ta.

Et Tallinn sai kaheks järgnevaks aastaks poolpika EM-i korraldusõiguse, siis tõmbab seegi distants Kivioja. "Edaspidi liikudes ma arvan, et proovin natukene rohkem ka pikema distantsi võistluseid sinna lühemate vahele paigutada. Näiteks järgmisel hooajal poolpika Ironmani EM, mis toimub Tallinnas, on kindlasti tähtis võistlus," sõnas ta.

Pikema perspektiivi peasihikuks on 2024. aasta Pariisi olümpia.