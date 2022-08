USA asus golfi naiste MM-il juhtima, Eesti 47.

Võistkonna tulemuste arvestusse läksid Anete Liis Aduli (78) ja Elizaveta Sofia Reemeti (79) skoorid. Karola Soe avaring ebaõnnestus ning ei läinud võistkondlikku arvestusse.

Avapäeva järel võttis liidripositsiooni sisse tiitlikaitsja USA, kellest löögi kaugusele on Saksamaa naiskond. Kolmandat kohta jagavad üllataja Poola, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Šveits. Lähinaabritest on esimese ringi järel kõige kõrgemal positsioonil Soome ja Rootsi, kes mõlemad jagavad kaheksandat kohta, Leedu on Eesti ees jagatud 41. kohal ja Läti jagatud 50. positsioonil.

Avapäeva võttis tiimiga kaasas olev Mark Suursalu järgmiselt: "Kahjuks oma taset täna välja mängida ei suutnud. Tingimused skoorimiseks olid head, tuult oli minimaalselt ja 31 kraadiga lendas pall hästi. Kõige rohkem lööke andsime ära par-5 radadel, mängisime need 5 üle par'i. Samas oli ka häid päästmisi griini ümber. Teist ringi mängime Le Golf Nationali väljakul. Homne väljak on palli löömise koha pealt nõudlikum. Rajad on pikemad, bunkrid kohati väga sügavad ja palju vett. Kui suudame suuri numbreid vältida, siis on võimalus positsiooni parandada."