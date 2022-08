Nõmme Kalju täiendas ridu 30-aastase libeerlasega

Klubi teatas, et mitmete riikide kõrgliiga kogemusega ründaja seljatas lõpuks viisaprobleemid ja liitus nõmmekate treeningutega. Kalju kodulehe andmetel on ründaja endale nime teinud mitmetes Araabia riikide tuntud klubides ning on mänginud ka Portugalis.

"Mul on väga hea meel Eestis olla, mind on hästi vastu võetud ja keskkond on siin suurepärane. Esimesed muljed meeskonnast on väga head, vaim on kõigil tugev ja tööd tehakse isuga. Olen tänulik klubi presidendile, kes ajab asja hingega ja on suurepärane inimene. Tahan oma kogemusega meeskonnale abiks olla ja annan omalt poolt parima, et tulemused ootustele vastaksid," kommenteeris Kaljuga liitumist William Jebor.

"Peame Williamile natukene kohanemiseks aega andma, ta on küll pidevalt treeninud ja heas füüsilises vormis, kuid tema karjääris on olnud paus ning praegu on tal seljataga pikk reis Ameerikast. Näeme temas potentsiaali ja ründajat, kes võiks tulevikus Kalju särgis palju väravaid lüüa," lisas klubi president Kuno Tehva.

"Omal ajal, kui meiega liitus Liliu, oli tal karjääris sarnane olukord, pool aastat hiljem tõusis ta Eesti parimaks väravakütiks," meenutas Tehva.

Nõmme Kalju peatreener Eddie Cardoso tervitas uut ründajat järgmiste sõnadega: "Tervitame Williamit Kaljus. Ta on tugev ja väga kogenud ründaja, kes on mänginud nimekates klubides üle maailma. Tema kogemus annab meile kindlasti lisajõudu, mida vajame eelkõige Premium liiga hooaja lõpufaasis."

Kalju järgmine Premium liiga mäng toimub pühapäeval, kui kell 19.30 võõrustab FCI Levadia A. Le Coq Arenal Kaljut.