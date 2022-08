Maastikurattur suri kaks päeva pärast Šoti meistritiitli võitmist

Esmaspäeva õhtul käis ta BBC Šotimaa saates "The Nine" enda võidust rääkimas ning järgmisel hommikul oli ta surnud. Wardelli elukaaslane, trekisõidus kaks olümpiakulda võitnud Katie Archibald avaldas, et mehe süda oli une pealt seiskunud.

"Tema süda seiskus, kui voodis lamasime. Ma proovisin ja proovisin, kiirabi jõudis loetud minutitega, aga tema süda lakkas töötamast ja neil ei õnnestunud teda tagasi tuua," kirjeldas Archibald. "Minu süda peatus koos tema omaga. Armastan teda nii väga ja vajan teda enda kõrvale, aga ta on kadunud. Ma ei oska seda valu kirjeldada."

Wardell oli teismeliseeast saadik maastikrattavõistlustel võistelnud, aga alles tänavu otsustas profileeri siirduda.

